Сумму первого взноса снизят, а штрафы отменят: ЦБ меняет условия автокредитования

Центробанк Китая смягчит условия автокредитования для поддержки автопрома

Руководство Центрального банка Китая впервые с 2018 года решило смягчить условия автокредитования в рамках поддержки автопрома и с целью повышения доверия потребителей к рынку. Об этом пишет Reuters.

Речь идет о том, что китайский Центробанк разрешит финансовым компаниям самостоятельно определять минимальный размер первого взноса при оформлении кредита во время покупки машин с ДВС, электрокаров и гибридов. На текущий момент первоначальный взнос на модели с ДВС составляет не менее 20%, а на остальные — не менее 15%.

«Финансовые учреждения должны разумно определять первоначальные платежи, условия и процентные ставки по автокредитам на основе кредитоспособности заемщиков и возможностей их погашения», — уточнили представители ЦБ.

Также Центробанк призвал банки снизить или отменить штрафы, взимаемые за досрочное погашение кредитов, в случае трейд-ин. Таким образом в ЦБ хотят стимулировать население к приобретению новых автомобилей и поддержать национальный автопром в сложных условиях ценовых войн и падения спроса, которым недовольны и автопроизводители, и власти Китая.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: reuters.com