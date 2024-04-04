Chery уберет из российской линейки сразу три популярные модели

Прекращены официальные поставки в РФ Tiggo 7 Pro и еще двух кроссоверов Chery

Российский модельный ряд Chery лишился сразу трех ярких представителей – это кроссоверы Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Pro Max. Все три модели пользовались устойчивым спросом, но источник со ссылкой на официального представителя Chery заверяет, что эти автомобили действительно более не будут продаваться в РФ официальными дилерами бренда.

Пока же у дилеров сохраняются некоторые запасы указанных машин: сообщается, что в наличии есть более 1000 единиц Tiggo 7 Pro и примерно 350 экземпляров моделей Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Pro Max.

Что касается обновленного Tiggo 7 Pro Max, то он в линейке Chery остался, но в урезанном по версиям виде. Теперь для этой модели не предлагается связка турбомотора 1.5 на 147 л.с. и вариатора. Отныне доступен только робот в паре с двигателем 1.6 (150 л.с.) и вариантами переднего и полного привода.

Tiggo 7 Pro – один из бестселлеров Chery в РФ

Проведенную ревизию модельного ряда связывают с деятельностью завода «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший Nissan), официально более не ассоциирующегося с маркой Lada и начавшего сборку машин под новым брендом Xcite. Дело в том, что Xcite X-Cross 7 – это не что иное, как лицензионный Chery Tiggo 7 Pro. Вероятно, убрав «двойников» из своей линейки, Chery стремится уйти от нежелательной конкуренции.

Источник: Китайские автомобили