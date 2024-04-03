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Эти летние шины признаны самыми опасными

AutoBild: шины Matador и Triangle сочли опасными из-за длинного тормозного пути

Издание AutoBild протестировало летние автомобильные покрышки (размерность — 205/55 R16) и составило перечень наиболее опасных. В ходе теста проводилось торможение на сухом покрытии на скорости 100 км/ч, а также на мокром асфальте на скорости 80 км/ч. Приемлемым считается тормозной путь, не превышающий 66,9 м.

В ходе теста выяснилось, что шины Matador Hectorra 5 оказались лучшими из худших — 73 м. На второй строчке очутились китайские шины Firemax FM601 с результатом 73,3 м. Результат 73,5 м показали покрышки Radar RPX800 китайского производства.

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8 поводов не торопиться с заменой шин на летние

Индийские шины Ceat SecuraDrive заняли четвертое место с результатом 73,9 м. На пятом оказались Fortuna Ecoplus HP, выпускаются в КНР, тормозной путь — 74 метра.

Прочие участники теста расположились в такой последовательности: Lassa Driveways (74,2 м), Atlas Green HP (74,4 м), Superia Tires Ecoblue HP (74,4 м), Nordexx NS9000 (74,9 м), Berlin Tires Summer HP (76,7 м), Arivo Premio Arzero (78,1 м), DoubleCoin DC-99 (81,7 м), Triangle AdvanteX TC101 (81,8 м).

Ранее «За рулем» провел собственный большой тест летних шин.

Источник: AutoBild

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
03.04.2024
Фото:Unsplash
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