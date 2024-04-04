1.5 турбо, робот и в «базе» до 3 млн руб. – стартовали продажи обновленного кроссовера

В России начались продажи китайского кроссовера BAIC X55 2024 модельного года

Китайский производитель BAIC предлагает в России городской кроссовер X55 в обновленных комплектациях. Автомобиль получил набор зимних функции, увеличенный до 5 литров бачок омывателя, новые материалы отделки и ряд других обновлений.

BAIC X55 2024 модельного года

Важным изменением стало появление комплектации Luxury, которая расположилась между базовой и топовой версиями.

Начальная версия Comfort теперь включает подогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателя, обивку сидений экокожей и натуральную кожу для отделки многофункционального руля.

Сиденье водителя получило электрорегулировку по 6 направлениям, а для пассажиров заднего ряда добавлен центральный подлокотник.

В новой комплектации Luxury базовые опции дополнены панорамной крышей с электроприводом, рейлингами, скрытыми дверными ручками с электроприводом, подогревом рулевого колеса, бесконтактным датчиком двери багажника с электроприводом, улучшенной аудиосистемой, контурной подсветкой интерьера и передними боковыми подушками безопасности.

Топовая версия Elite также была обновлена: в «зимнем пакете» появился подогрев рулевого колеса, ветрового стекла и задних сидений.

Цены на модели 2024 года: BAIC X55 Comfort – 2 970 000 рублей, Luxury – 3 120 000 рублей, Elite – 3 350 000 рублей.

Кроссовер оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л.с. и роботизированной коробкой передач 7DCT. Средний расход топлива в смешанном цикле – 7,7 литра на 100 км.

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Источник: BAIC