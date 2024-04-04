Российские корабли станут «невидимыми»
В России началась разработка метаматериалов, защищающих от средств обнаружения
Исходя из опыта Специальной военной операции, Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) разрабатывает метаматериалы, благодаря которым корабли ВМФ России станут невидимыми для средств обнаружения.
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Как объяснил научный руководитель КГНЦ Валерий Половинкин, изучаются физические поля и средства уменьшения их показателей.
«Сейчас Крыловский центр сосредоточил свое внимание в первую очередь на изучении этих полей и средств уменьшения их показателей. Наиболее кардинальное решение связано с созданием так называемых метаматериалов, или умных материалов, когда любой сигнал обнаружения – локация, оптика – он огибает и объект уходит дальше, не отражаясь», – цитирует ТАСС слова Половинкина.
КГНЦ уже долгое время занимается проблемой скрытности кораблей, и опыт СВО ускорил разработки.
«В настоящее время, в том числе события СВО, показали, что, независимо от вида вооружений и оружия, уязвимость объекта определяется физическими полями, как мы называем, верхней полусферы. Это электромагнитные, магнитные, электрические, оптические, локационные поля», – говорит научный руководитель КГНЦ.
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Кирилл Панов
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04.04.2024
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