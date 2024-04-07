Эксперты рассказали, почему модные выдвижные ручки в авто могут быть опасными

ADAC: выдвижные дверные ручки в авто создают проблемы спасателям при ДТП

Согласно исследованию ADAC (немецкий автомотоклуб), выдвижные дверные ручки, которые убираются заподлицо с дверкой автомобиля, могут затруднить задачу спасателям при аварии. Быстрота и легкость открытия автомобиля снаружи критически важны для спасения людей из аварийного авто, особенно в случае пожара.

В последние годы такие ручки стали очень популярны из-за своих аэродинамических и эстетических качеств. Tesla была одной из первых компаний, которая стала устанавливать такие ручки, за ней последовали европейские производители, такие как Mercedes-Benz и BMW.

Некоторые из этих ручек могут быть открыты вручную, нажатием на переднюю часть устройства, но во многих моделях используются электрические сервомоторы, которые при необходимости автоматически выдвигают ручку. Однако в случае аварии, когда прерывается электропитание, ручка может остаться втянутой, что затруднит работу спасателей.

ADAC предлагает решение этой проблемы через возможность обязательного механического выдвижения дверных ручек.

Некоторые автомобили имеют функцию отпирания двери изнутри с помощью электропривода нажатием кнопки, но важно, чтобы и в этом случае можно было быстро вручную открыть двери в случае отсутствия электропитания.

Владельцам автомобилей с электрическим открыванием дверей изнутри (например, различных моделей Tesla, Nio или BMW 7-й серии и iX) специалисты советуют ознакомиться с вариантами аварийной разблокировки, указанными в руководстве по эксплуатации автомобиля, и в идеале – протестировать их со своими домочадцами.

Возможно, владельцам таких машин стоит приобрести «аварийный» оконный молоток, который легко спрятать (например, под сиденьем), но который может оказать неоценимую помощь в критических ситуациях.

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Источник: Presseportal.de