Средняя цена подержанного автомобиля в России достигла новой отметки

«Авито Авто»: цена автомобиля с пробегом в I квартале 2024 года выросла на 14,3%

Средняя цена автомобилей с пробегом в первом квартале 2024 года выросла на 14,3% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года и достигла отметки в 800 тысяч рублей, сообщили эксперты «Авито Авто».

Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen стали лидерами, причем доля продаж Lada составила 22% от общего объема автомобилей с пробегом.

В ценовом диапазоне от 1,5 млн до 3 млн рублей наибольшей популярностью пользуется Toyota Camry. На втором месте пальму первенства делят Hyundai Creta и Kia Sportage. В пятерке лидеров также Hyundai Solaris и Toyota RAV4. На последующих позициях следуют Kia Rio, Volkswagen Tiguan, Kia Optima, Nissan X-Trail и Mazda CX-5.

Самым продаваемым авто с пробегом дороже 3 млн рублей стал китайский кроссовер Geely Monjaro. Далее идут Toyota Camry, BMW X5 и BMW 5 Series и Toyota Land Cruiser. Десятку популярных замкнули Toyota Land Cruiser Prado, китайские внедорожники LiXiang L7 и LiXiang L9, Mercedes-Benz E-Class и китайский кроссовер Voyah Free.

Традиционно в России наибольшей популярностью пользуется ценовой сегмент до 1,5 млн рублей. Однако за последний год наблюдаются значительные изменения в показателях продаж по разным ценовым категориям. Так, продажи автомобилей с пробегом до 1,5 млн рублей за январь-март текущего года уменьшились на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время объем продаж автомобилей стоимостью от 1,5 млн до 3 млн руб. вырос на 38,9% год к году, а в ценовом сегменте свыше 3 млн рублей – на 73,8%, отмечают эксперты.

Недавно ВЦИОМ опросил россиян и выяснил их отношение к китайским брендам. Яркие эмоции проявляют пока немногие автолюбители и больше склонны говорить о технических достоинствах и недостатках отдельных моделей, чем о любви к маркам.

Из плюсов называют доступность, привлекательный внешний вид и технологичность китайских моделей. Среди недостатков выделяют низкое качество, причем не все могут объяснить, что под этим подразумевают.

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Источник: «Известия»