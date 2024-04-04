У бренда Solaris обновят дилерские центры

AGR Automotive Group объявила о ребрендинге дилерской сети марки Solaris

Компания AGR Automotive Group (ООО «АГР») сообщила о формировании дилерской сети марки Solaris и приведении ее к стандартам бренда. В мае текущего года обновленные автосалоны Solaris откроются в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и других городах России, пояснили в компании.

На данный момент дилерская сеть Solaris насчитывает 30 действующих партнеров в ряде российских городов. Производство модельного ряда Solaris стартовало на ООО «Автомобильный завод АГР» в Петербурге 22 февраля 2024 года, а 11 марта завод начал отгружать автомобили. Предприятие работает в режиме полного цикла, к 1 апреля произведено 3 тыс. единиц продукции.

Гендиректор автозавода Алексей Калицев отметил ранее, что дилеры информируют о большом спросе на машины Solaris, поэтому во II квартале 2024 года предприятие намеревается нарастить объем выпуска и отгрузок автомобилей.

В модельный ряд нового российского бренда Solaris входят кроссоверы HC (Hyundai Creta), седан KRS (Kia Rio), кросс-хэтчбек KRX (Kia Rio X) и седан HS (Hyundai Solaris).

Ранее «За рулем» сообщал, что стоимость летних шин заметно изменилась в России.

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Источник: пресс-служба AGR Automotive Group