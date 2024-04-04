На рынок России выведут конкурента Hyundai Solaris — продажи начнутся летом

4 автомобиля бренда MG получат сертификацию в России — старт продаж скоро

Компания «Мир-Дистрибьютор», представляющая интересы британо-китайского автомобилестроительного производителя MG на российском рынке, в ближайшее время получит сертификаты на четыре модели для продаж в России. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

В частности, сертификацию получит лифтбэк MG6, а также кроссоверы MG HS и MG ZS. Ожидается, что старт продаж состоится в первой половине текущего года. В настоящее время все необходимые испытания прошел компактный седан MG5 — это автомобиль такого же класса, как и Hyundai Solaris, и уже скоро получит ОТТС.

«Мы очень внимательно подходим к выбору автомобилей, которые официально выводятся на тот или иной рынок, и выбираем только проверенные модели, соответствующие требованиям технического регламента Таможенного союза и имеющие возможность получения ОТТС на этом основании», — рассказали в пресс-службе.

MG 6

MG ZS MG 5

Седан MG5 длиной 4601 мм представят для российского рынка с двигателем объемом 1,5 мощностью 114 л.с. в связке с вариатором. В списке опций заявлены: сенсорный экран с Apple Carplay и Android Auto диагональю 10 дюймов, шесть динамиков, сиденья с электрической регулировкой в шести направлениях, приборная панель с цветным дисплеем и другие опции.

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Источник: пресс-служба «Мир-Дистрибьютор»