Этот знакомый французский кроссовер получил новые опции: что с ценой

Французский бренд Renault представил обновленный Renault Captur

Автопроизводитель Renault представил обновленный Renault Captur. Эта модель внешне похожа на другие новые «паркетники» французского бренда, но отличается размерами и набором опций.

На передней части авто угадываются мотивы кроссовера Renault Rafale. Также произошло полное обновление переднего бампера и радиаторной решетки.

Renault Captur

В салоне основные изменения сосредоточены на центральной консоли: появилась новая мультимедиа с рояльными «горячими» клавишами и экраном 10,4 дюйма (ранее — 10,25 дюйма). В отделке салона не использовали кожу, заменив ее на материал, изготовленный из вторсырья и возобновляемых ресурсов.

Комплектацию RS Line заменили на Esprit Alpine. Её отличает декор, отделка салона, штатные 19-дюймовые колёсные диски.

Техническая часть Renault Captur 2025 осталась прежней: литровая турботройка мощностью 90 л.с. (есть в варианте на газу, LPG), агрегатируемая механика, турбированная «четверка» 1.3 TCe в версиях мощностью 140 или 160 л.с., которые работают в паре с МКП и 7-ступенчатым «роботом» соответственно.

В качестве альтернативы предлагается гибридная трансмиссия E-Tech, состоящая из 95-сильного атмосферника 1.6, стартер-генератора на 25 л.с. и электродвигателя с отдачей 49 л.с.

Выпуск обновленного Renault Captur стартует в Испании на заводе в Вальядолиде в 2024 году. Тогда же начнутся и продажи. Цены на обновленную модель пока не названы, ее предшественницу продают за 25 800 евро (около 2,56 млн рублей по текущему курсу) за бензиновую версию.

Ранее «За рулем» сообщал, когда менять масло в МКПП и «автомате».

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Источник: «Российская газета»