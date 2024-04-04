Эти шесть признаков укажут на скорую поломку коробки передач

Эксперт Пономарев: Рывки и скрежет укажут на скорую поломку коробки передач

О скорой поломке трансмиссии можно узнать по некоторым признакам, рассказал технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев. Он пояснил, что лучше сразу обратиться в автосервис при первых признаках некорректной работы агрегата, чтобы избежать дорогого ремонта.

Так, на неисправность механической коробки укажет невозможность переключать передачи. Возможно также, что передача переключается самопроизвольно.

О неисправности агрегата могут свидетельствовать скрежет, лязг, жужжание. «Пинки» или рывки коробки при работе на холодную, а также при переключении режимов, предупредят о скорой поломке.

Если во время замены жидкости в коробке передач ощущается запах гари, это тоже укажет на ее неисправность. Ну и самый очевидный сигнал – включение сигнальной лампы «Проверить двигатель» на панели, подытожил специалист.

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Источник: «Российская газета»