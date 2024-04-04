#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Bugatti Type 57С 1938 года
4 апреля
Редчайший Bugatti Type 57С за 323 млн рублей: что внутри раритетного авто
Раритетный Bugatti Type 57С 1938 года выставят...
Для китайских автомобилей в России разработали особый антифриз
4 апреля
Для китайских автомобилей в России разработали особый антифриз
Российский антифриз подходит для Haval, Geely,...
Скрываться бесполезно: должников по штрафам найдут при помощи цифрового контроля
4 апреля
Скрываться бесполезно: должников по штрафам найдут при помощи цифрового контроля
ФССП: в Калининграде должников по штрафам нашли...

Эти шесть признаков укажут на скорую поломку коробки передач

Эксперт Пономарев: Рывки и скрежет укажут на скорую поломку коробки передач

О скорой поломке трансмиссии можно узнать по некоторым признакам, рассказал технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев. Он пояснил, что лучше сразу обратиться в автосервис при первых признаках некорректной работы агрегата, чтобы избежать дорогого ремонта.

Так, на неисправность механической коробки укажет невозможность переключать передачи. Возможно также, что передача переключается самопроизвольно.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Lada Vesta АТ: как едет? Какой расход? Что насчет ресурса?

О неисправности агрегата могут свидетельствовать скрежет, лязг, жужжание. «Пинки» или рывки коробки при работе на холодную, а также при переключении режимов, предупредят о скорой поломке.

Если во время замены жидкости в коробке передач ощущается запах гари, это тоже укажет на ее неисправность. Ну и самый очевидный сигнал – включение сигнальной лампы «Проверить двигатель» на панели, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, когда менять масло в МКП и автомате.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / standert
Количество просмотров 1
04.04.2024
Фото:freepik / standert
Поделиться:
Оцените материал:
0