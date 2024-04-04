От удара машину отбросило в дерево и разорвало: жесткое ДТП под Калининградом

Три человека погибли в аварии на Мамоновском шоссе под Калининградом

Смертельное ДТП произошло на Мамоновском шоссе в районе поселка Прибрежный. Автомобиль Volkswagen выехал на встречку и столкнулся с фурой.

Об инциденте сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области. По информации ведомства, удар был так силен, что иномарку отбросило в сторону в придорожное дерево. От столкновения машину буквально разорвало пополам.

Два пассажира иномарки от полученных травм умерли на месте. Третий пострадавший скончался по пути в больницу. Сейчас устанавливаются личности погибших. Водитель фуры не пострадал.

На месте аварии уже работают сотрудники ДПС и следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «За рулем» сообщал, когда менять масло в МКП и «автомате».

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Источник: пресс-служба УМВД России по Калининградской области