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Удар, разворот! Горячая полицейская погоня в Карачаево-Черкесии (видео)

В Карачаево-Черкесии поймали нетрезвого лихача после ДТП с машиной полиции

Одним из недавних вечеров на дороге Майкоп – Карачаевск сотрудники ДПС попытались остановить Приору для проверки документов, однако водитель останавливаться не пожелал. В ходе начавшейся погони он вел себя максимально опасно для других участников движения, сообщает источник. На помощь коллегам выдвинулся еще один экипаж ДПС – как раз навстречу лихачу.

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На видео с видеорегистраторов попал этот момент: нарушитель видит едущую навстречу патрульную машину и уходит в сторону. Оказавшись прижатым к обочине первым автомобилем ДПС, парень не придумал ничего лучше, как попытаться вернуть себе место на трассе... Последовал удар.

«Отечественную легковушку занесло и развернуло на проезжей части, после чего злоумышленник был задержан. За рулем находился 37-летний житель ст. Сторожевой. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался», – сообщила пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

Как будто всех этих «подвигов» было мало, машина оказалась не зарегистрирована и без техосмотра, а у нарушителя не оказалось полиса ОСАГО (достаточно забавно было бы, если бы он у него был), сообщает источник. Полиция выдала лихачу целую пачку административных протоколов, а машину отправила на штрафстоянку.

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Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
05.04.2024
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