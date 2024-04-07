Кабина — дом родной! Необычные случаи с дальнобойщиками (видео)

Блогер показал в видео нелегкий быт шоферов дальнобойных тягачей со всего мира

Кабина – дом родной, весь мир – адрес места жительства! Так иногда говорят дальнобойщики про свою работу, и с ними так хочется согласиться. На первый взгляд, романтики в такой работе действительно хоть отбавляй. Как сказал один шофер, все, что он делает, это весь день сидит у своей постели и смотрит в окно... Мечта же!

Однако, если вы уже решили сменить свое скромное офисное кресло на кожаное сиденье какого-нибудь элегантного International (ну да, ну да), призываем вас не спешить. Во второй части ролика, который мы предлагаем вам посмотреть, вас ждет обратная сторона всей этой романтики.

Порванная заодно с карданом рама, улетевшая в занос фура, лезущие под передний бампер легковушки и много чего еще изрядно потреплет вам нервы. А как вам, например, перспектива ставить старый грузовик на собственные мосты, с которых он буквально съехал в одном из виражей? И все это – за сутки и с помощью всего пары домкратов!

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: AUTO VIDEO