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Кабина — дом родной! Необычные случаи с дальнобойщиками (видео)
7 апреля
Кабина — дом родной! Необычные случаи с дальнобойщиками (видео)
Блогер показал в видео нелегкий быт шоферов...
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Кабина — дом родной! Необычные случаи с дальнобойщиками (видео)

Блогер показал в видео нелегкий быт шоферов дальнобойных тягачей со всего мира

Кабина – дом родной, весь мир – адрес места жительства! Так иногда говорят дальнобойщики про свою работу, и с ними так хочется согласиться. На первый взгляд, романтики в такой работе действительно хоть отбавляй. Как сказал один шофер, все, что он делает, это весь день сидит у своей постели и смотрит в окно... Мечта же!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Однако, если вы уже решили сменить свое скромное офисное кресло на кожаное сиденье какого-нибудь элегантного International (ну да, ну да), призываем вас не спешить. Во второй части ролика, который мы предлагаем вам посмотреть, вас ждет обратная сторона всей этой романтики.

Загадочный грузовик российской сборки – первое видео!

Порванная заодно с карданом рама, улетевшая в занос фура, лезущие под передний бампер легковушки и много чего еще изрядно потреплет вам нервы. А как вам, например, перспектива ставить старый грузовик на собственные мосты, с которых он буквально съехал в одном из виражей? И все это – за сутки и с помощью всего пары домкратов!

Источник: AUTO VIDEO

Ждем вас всей семьей в RDRC Racepark

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – 23 июня 2024

• Дрэг-рейсинг 402 м
• Выставка ретроавтомобилей
• Гоночное такси
• Полеты на вертолете
• Концерт группы «Кирпичи»

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
07.04.2024
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
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