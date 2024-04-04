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По этой причине автомобили с дизельными двигателями еще долго будут востребованы

Toyota: у машин с дизельным двигателем хорошие перспективы и долгое будущее

Несмотря на то, что популярность автомобилей с дизельным двигателем пошла на спад, их ждет долгое будущее. Таким мнением в интервью СМИ поделился руководитель отдела продаж и маркетинга Toyota Australia Шон Хэнли.

«Дизель, несмотря на популярные комментарии, не умер. У дизеля еще долгая дорога, так что он не скоро исчезнет», — выразил уверенность топ-менеджер японской компании.
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Хэнли убежден, что дизель остается «очень достойным источником движения», особенно для тяжелых транспортных средств, таких как грузовики и крупные внедорожники. При этом он признает, что таким моторам для выживания нужна модернизация в части экологических стандартов, которые становятся строже.

В рамках этого тезиса Toyota недавно выпустила Hilux с мягким гибридным вариантом четырехцилиндрового турбодизеля объемом 2,8 л. Хэнли допускает, что можно использовать бензиновые двигатели на синтетическом дизтопливе. Toyota тестирует прототипы GR Yaris и GR Corolla на гоночных трассах.

На фоне отказа большинства производителей от выпуска автомобилей с дизельными двигателями доля такого транспорта в 2023 году составила всего 13,6%. А электромобили впервые обогнали дизельные автомобили по продажам — в Евросоюзе они достигли 14,6%, а доля рынка составила 25,8%. Очевидно, что дизели будут популярны на развивающихся рынках, а также их будут использовать для коммерческих транспортных средств в странах с более лояльным законодательством.

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Источник: motor1.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
Количество просмотров 2
04.04.2024
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
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