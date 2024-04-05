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«Зуб дракона» против дронов – новая разработка

Новый комплекс борьбы с FPV-дронами «Тетраэдр» прошел испытания в зоне СВО

«Тетраэдр» разрабатывался специально для радиоэлектронной борьбы с любыми типами современных FPV-дронов. Он имеет ту же форму, что и противотанковые укрепления «зубы дракона» – квадратно-пирамидальную.

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На днях комплекс успешно завершил испытания в зоне проведения военной спецоперации.

Комплекс радиоэлектронной борьбы «Тетраэдр»
Комплекс радиоэлектронной борьбы «Тетраэдр»
«Средство радиоэлектронной борьбы "Тетраэдр" предназначено для прикрытия техники от угрозы в виде современных ударных FPV-дронов различных производителей. Принцип работы: постановка широкодиапазонной помехи на каналы управления, в том числе со смещенными частотами. Простой и надежный подавитель, который прошел жесткую программу тестирования, доказал свою эффективность», – сообщил РИА Новости представитель разработчика из Тулы Андрей Иванов.

В ходе испытаний применялись самые разные FPV-дроны, работающие на различных частотах – все они были обезврежены далеко не подлете.

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Новый комплекс радиоэлектронной борьбы можно устанавливать на любую технику – военную и гражданскую, автомобили скорой помощи, спецслужб, а также на общественный транспорт. Монтировать «Тетраэдр» можно и на стационарных объектах. Например, на остановках, домах, блокпостах.

Стоимость комплекса «Тетраэдр» составляет порядка 300 тысяч рублей.

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Кирилл Панов
Фото:РИА Новости
Количество просмотров 1
05.04.2024
Фото:РИА Новости
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