Не стоит использовать шины-липучки летом — эксперт объяснил причину

Автоэксперт Шарипов объяснил, чем опасна езда на шинах-липучках в летнее время

Всесезонные – так порой называют нешипуемые фрикционные шины зарубежные производители и маркетологи – рассчитана на небольшой «минус», до 5-10 градусов ниже нуля, и отсутствие льда. Такие модели больше подходят для Европы с мягкими зимами, чем для большинства регионов России. Об этом рассказал исполнительный директор Торгового дома «Кама» Тимур Шарипов.

Хотя по законодательству использование «липучек» не запрещено, производители все же рекомендуют автовладельцам менять шины по сезону, уточняет эксперт.

«Так, резиновые смеси, применяемые в зимних моделях, слишком мягкие для езды в летнее время, поэтому протектор истирается об асфальт гораздо быстрее. И если говорить об экономической составляющей решения отказаться от переобувки на летний комплект, такой способ сэкономить несостоятелен: зимняя шина за лето быстро сотрется, и к холодам придется покупать новый комплект», – объяснил собеседник издания.

Шарипов рекомендует лучше приобрести б/у летние шины, а не «убивать» зимний комплект, который к тому же дороже летних моделей. При этом эксперт напомнил, что эксплуатационные показатели таких шин хуже. В частности, у «липучек» при плюсовых температурах снижается коэффициент сцепления с дорожным полотном, из-за этого длина тормозного пути зимних шин, используемых летом, увеличивается.

Не стоит забывать, что всесезонные шины, о которых заявляют некоторые производители, все-таки подходят для теплых европейских зим, а в условиях экстремальных холодов России их использование нерационально, резюмировал Шарипов.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: autonews.ru