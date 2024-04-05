Налог на роскошь: как поступить, если вашего автомобиля нет в списке Минпромторга

Автоэксперт Шкуматов: Лазеек для ухода от оплаты налога на роскошь не осталось

Если автомобиль премиум-класса не внесен в перечень Минпромторга, то налоговый орган все равно обяжет автовладельца платить «налог на роскошь». Об этом в интервью КП рассказал член общественного совета при ГУ МВД РФ по Москве Петр Шкуматов.

В утвержденном Минпромторгом перечне автомобилей названы 517 моделей, за которые владельцы обязаны заплатить дополнительный налог на роскошь. Речь идет о моделях стоимостью от 10 до 15 млн рублей в возрасте не старше 10 лет, или от 15 млн рублей возрастом не более 20 лет.

В основном, это топовые иномарки известных брендов: Mercedes-Benz, Audi, BMW, Bentley, Rolls-Royce, отечественный Aurus, а также китайские Hongqi, Voyah, Zeekr, Lixiang и HiPhi.

«Уровень цены, начиная с которой автомобили причисляются к списку роскошных, сейчас находится в равновесном положении, то есть устраивает и автомобилистов, и власти. Нижнюю планку вовремя повысили в 2022 году с 3 до 10 млн рублей. Сейчас цены на машины поднялись еще больше, но, думаю, повышать нижнюю планку пока не стоит», – отмечает собеседник издания.

Налог платится вне зависимости от того, какая сумма стоит в договоре купли-продажи, все зависит от того, есть конкретный автомобиль в списке или нет, объясняет Шкуматов.

«Пусть он старый, ржавый и вы действительно за него отдали не 10 млн, а, например, 8, все равно, если он есть в таблице, за него придется платить дополнительный налог. Потому что цена, по которой автомобиль занесен в список, – это среднее значение, которое определяют эксперты Минпромторга», – уточнил эксперт.

Если купленный дорогой автомобиль почему-то не внесен в перечень Минпромторга и этот факт в конечном счете откроется налоговым инспекторам, «налог на роскошь» все равно придется платить, констатирует Шкуматов. Он привел в пример несколько подобных дел, решение по которым судебная инстанция приняла не в пользу владельца дорогой машины, подытожил эксперт.

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Источник: kp.ru