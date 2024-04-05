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Раскрыты официальные цены на автомобили Solaris в России

Завод AGR опубликовал официальный прайс для автомобилей Solaris

Компания AGR, владеющая ООО «Автомобильный завод АГР» в Петербурге, где производят автомобили Solaris (бывшие Hyundai и Kia), опубликовала рекомендованные розничные цены.

Так, базовая версия Solaris HS Active Plus со 100-сильным мотором 1.6 и МКП стоит 2 010 000 рублей. Цена на ту же модель с АКП начинается от 2 016 000 рублей. Самой дорогой комплектацией является Elegance – 2 170 000 рублей.

Solaris HS
Solaris HS
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Самая доступная модификация Solaris HC (Hyundai Creta) стоит 2 499 000 рублей, за эти деньги авто укомплектован 123-сильным мотором 1.6 литра, АКП, привод – передний. Полноприводная версия Креты с АКП стоит 2 688 000 рублей (комплектация Family).

Что касается Kia Rio седан (Solaris KRS), то имеется три комплектации, все с АКП, цены – 2 038 000, 2 074 000 и 2 177 000 рублей.

У Kia Rio X (Solaris KRX) пять комплектаций, все с АКП, цены – от 2 064 000 до 2 345 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, почему китайские автокомпании начнут уходить из России.

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Источник: официальный сайт AGR

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За РулемУшакова Ирина
Фото:AGR Automotive Group
05.04.2024
Фото:AGR Automotive Group
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