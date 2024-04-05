Пиастри показал лучшее время на Гран-при F1 в Японии

Пилот McLaren Пиастри победил во второй практике Гран-при Японии Формулы-1

Пилот британской команды McLaren австралиец Оскар Пиастри в ходе заезда во второй свободной практике четвертого этапа чемпионата Формула-1 Гран-при Японии показал лучшее время в японском Сузуке.

Оскар Пиастри

Пиастри пришел к финишу за 1 минуту 34,725 секунды, британец Льюис Хэмилтон – пилот Mercedes – стал вторым (отставание составило всего 0,501 секунды), третье место занял монегаск Шарль Леклер из Ferrari (+4,035).

Полный круг смогли проехать только семь пилотов, остальные не справились с заездом из-за дождя. Гонщики или выезжали на прогревочный круг, или провели всю практику в боксах. Уже завтра на Гран-при Японии пройдут третья практика и квалификация.

Напомним, в первой практике четвертого этапа Формулы-1 Гран-при Японии лучшее время показал нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Результат трехкратного чемпиона Ф-1 составил 1 минуту 30,056 секунды. Вторым пришел его партнер по команде мексиканец Серхио Перес, он отстал от Ферстаппена всего на 0,181 секунды. Третьим пришел испанец пилот Ferrari Карлос Сайнс-младший (+0,213).

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Источник: rsport.ria.ru