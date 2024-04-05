Эти новые и подержанные авто больше всего подешевели в России за два месяца
В марте текущего года было зафиксировано, что в РФ подешевели как новые, так и подержанные машины, снижение цен наблюдается уже второй месяц подряд, сообщает сервис «Авто.ру Оценка». Причина в том, что на дилерских складах оставалось еще много машин 2023 года выпуска, пояснили аналитики.
Так, средняя цена нового авто в марте снизилась относительно февраля на 2,4% и составила 3,5 млн рублей. В основном, дешевеют «китайцы»: так, кроссовер FAW Bestune T77 стал доступнее на 5,2% и теперь стоит 2,6 млн рублей, Changan Lamore и Chery Tiggo 7 Pro упали в цене на 3%, до 2,8 и 2,6 млн рублей соответственно. Из российских марок больше всего подешевел кроссовер Москвич 3 – его средняя цена упала на 3,2%, до 2,1 млн рублей.
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При этом выросли цены только на некоторые новые японские и корейские модели.
Что касается б/у авто, то средняя цена за такую машину в марте понизилась на 4,1% и составила 2,1 млн рублей. В среднем, на 3% подешевели такие модели: Renault Logan (до 746 тыс. рублей), Daewoo Matiz (до 247 тыс. рублей), Nissan Tiida (до 843 тыс. рублей) и Nissan Leaf (до 833 тыс. рублей). Цены на ряд других массовых подержанных иномарок снизились менее чем на 2%.
Некоторые модели, наоборот, дорожают, но «динамика сдержанная», отмечают эксперты. Так, цена на BMW X1 с пробегом возросла на 4%, достигнув 2,6 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, почему китайские автокомпании начнут уходить из России.
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Источник: ТАСС