Почему подержанные Infiniti никому не нужны: четыре серьезных минуса авто

Автоэксперт Васильев: подержанные Infiniti не покупают из-за устаревшего дизайна

Подержанные машины марки Infiniti непопулярны в РФ из-за неактуального дизайна и мощных моторов, рассказал автоэксперт Егор Васильев. Традиционный и неактуальный дизайн, из-за которого машины выглядят намного старше своего реального возраста, – только одна из причин непопулярности этой марки на вторичке.

По словам Васильева, также отбить желание купить эту машину могут и мощные моторы Infiniti. С ними авто попадают на повышенную ставку налогообложения.

Infiniti FX35

А еще у бренда есть проблемы с коррозионной стойкостью кузова. Также Infiniti отстают в вопросе информационно-развлекательных возможностей, пояснил эксперт.

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Источник: «Российская газета»