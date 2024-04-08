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Поймали воров, сливших с тепловоза и вывезших на кроссовере сотни литров солярки

В Белгороде судят двух железнодорожников, пытавшихся украсть 300 литров солярки

Следствием Белгородского ЛО МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела о покушении на кражу дизельного топлива с тепловоза, принадлежащего производственному предприятию.

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Следствие предварительно установило, что машинист и работник депо договорились продать «налево» излишки горючего, образующиеся в процессе работ с грузовыми вагонами.

«Ночью во время следования тепловоза по перегону станций Готня – Малинов Яр Юго-Восточной железной дороги с помощью шланга злоумышленники слили с топливной системы локомотива в специально подготовленную тару свыше 300 литров солярки. Канистры и пластиковые бутылки с нефтепродуктами сообщники погрузили в багажник легкового автомобиля, принадлежащего одному из них, чтобы вывезти», – сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Источник поясняет, что реализовать криминальный замысел ворам не удалось: их задержала группа по борьбе с посягательствами на грузы. У сотрудников этой группы была информация о готовящемся преступлении.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (пункт «а») и части 2 статьи 158 УК РФ, а сами фигуранты находились под подпиской о невыезде. Теперь же «дело похитителей дизеля» с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд...

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Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 97
08.04.2024
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