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Стилизованный под «Победу» Mercedes за 10 млн рублей: за что такие деньги

В Москве за 10 млн рублей продают стилизованный под «Победу» Mercedes-Benz CL

В московском автосалоне Royal Motors Club на продажу выставлен уникальный автомобиль — купе Mercedes-Benz CL, стилизованное под советскую «Победу». Раритет собрали в тюнинг-ателье по заказу российского предпринимателя в честь 75-й годовщины начала серийного выпуска легендарной «Победы». Стоимость автомобиля – 10 млн рублей.

Mercedes-Benz CL
Mercedes-Benz CL
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Базой для авто послужило купе-хардтоп Mercedes CL 550 в кузове C 216 2006 г. в. Автомобиль оснащен 5,5-литровым мотором мощностью 388 л. с. Максимальная скорость, ограниченная электроникой, — 250 километров в час. Машина оборудована климат-контролем, кожаным салоном, системой мультимедиа и прочим.

Продавец заявил, что купе в отличном внешнем и техническом состоянии. Автомобиль сменил двух владельцев. Пробег составляет 160 тысяч километров.

Mercedes-Benz CL
Mercedes-Benz CL
Mercedes-Benz CL
Mercedes-Benz CL

Ранее «За рулем» сообщал, что в Краснодарском крае продают уникальный седан ГАЗ-21 Волга, за который просят 11 млн рублей. Машина построена на базе длиннобазного Mercedes S-Class W220 в рестайлинговом кузове.

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Источник: royalmotors.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Royal Motors Club
Количество просмотров 1
05.04.2024
Фото:Royal Motors Club
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