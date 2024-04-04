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Волга на базе Mercedes-Benz S-класса за 11 млн: за что такие деньги

В Анапе продают уникальный седан ГАЗ-21 Волга за 11 млн рублей

В Краснодарском крае продают уникальный седан ГАЗ-21 Волга, за который просят 11 млн рублей. Машина построена на базе длиннобазного Mercedes S-Class W220 в рестайлинговом кузове. При этом не уточняется, какой силовой агрегат получил автомобиль.

ГАЗ-21 на базе Mercedes S-Class W220
ГАЗ-21 на базе Mercedes S-Class W220
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Известно, что был сделан капремонт, после которого пробег составляет 1000 км. Установлена полностью пневматическая подвеска.

По информации продавца машины, ее ремонт закончили в 2021 году, в 2022 году Волгу поставили на учет. Автомобиль зарегистрирован как «самодельное транспортное средство».

ГАЗ-21 на базе Mercedes S-Class W220
ГАЗ-21 на базе Mercedes S-Class W220

Ранее «За рулем» сообщал, что 18 раритетных машин Волга продают под Волгоградом за 5 млн рублей.

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Источник: «Авито авто»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Авито
Количество просмотров 2
04.04.2024
Фото:Авито
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