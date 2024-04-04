18 раритетных авто по цене «китайца»: волгоградец решил продать свою коллекцию
18 раритетных машин Волга продают под Волгоградом за 5 млн рублей
В Елани владелец продает коллекцию раритетных машин Горьковского автозавода — модели ГАЗ-21 и ГАЗ-22. Всего на продажу выставлены 18 авто, за которые владелец запросил 5 млн рублей. Эта сумма сопоставима с ценой нового кроссовера Geely Monjaro.
При этом отмечается, что коллекция продается только целиком, то есть купить какой-то из автомобилей отдельно нельзя.
|
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Во-вторых, по снимкам на известном сайте объявлений сложно оценить состояние машин. Продавец пояснил, что запчастей для ремонта и восстановления много.
Причиной, по которой владелец решил распродать свою коллекцию, стал переезд.
Ранее «За рулем» сообщал, что раскрыты новые цены на кроссоверы Москвич 3.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: «Авито авто»
Фото:Авито
04.04.2024
Фото:Авито
Поделиться:
Оцените материал:
0