18 раритетных авто по цене «китайца»: волгоградец решил продать свою коллекцию

18 раритетных машин Волга продают под Волгоградом за 5 млн рублей

В Елани владелец продает коллекцию раритетных машин Горьковского автозавода — модели ГАЗ-21 и ГАЗ-22. Всего на продажу выставлены 18 авто, за которые владелец запросил 5 млн рублей. Эта сумма сопоставима с ценой нового кроссовера Geely Monjaro.

При этом отмечается, что коллекция продается только целиком, то есть купить какой-то из автомобилей отдельно нельзя.

Во-вторых, по снимкам на известном сайте объявлений сложно оценить состояние машин. Продавец пояснил, что запчастей для ремонта и восстановления много.

Причиной, по которой владелец решил распродать свою коллекцию, стал переезд.

Ранее «За рулем» сообщал, что раскрыты новые цены на кроссоверы Москвич 3.

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Источник: «Авито авто»