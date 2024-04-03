Раскрыты новые цены на кроссоверы Москвич 3

«Москвич» увеличил стоимость кроссовера «Москвич 3» 2024 года

Автозавод «Москвич» на официальном сайте выложил прайс-листы на машины Москвич 3 2024 г. в. Так, теперь базовая версия модели стоит 1 655 000 руб. Машина прошлого года выпуска продается на 65 тыс. рублей дешевле.

Самая доступная модификация Москвича с АКП 2024 года стоит 1 725 000 руб. Самая дорогая версия «Комфорт» стоит 1 865 000 руб. Она дороже, чем аналогичная комплектация прошлого года, на 99 тыс. руб.

Стоимость Москвич 6 и Москвич 3е 2024 г. в. пока не сообщается.

В начале марта «Москвич» рекордно снизил цены на некоторые модели. Стоимость базовой версии «Москвич 3» упала до 1 590 000 руб. В феврале цены на нее начинались от 2 220 000 руб.

Двухпедальный Москвич 3 в марте продавали за 1 655 000 руб., а раньше цена на модель с вариатором составляла 2 285 000 руб.

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Источник: сайт завода «Москвич»