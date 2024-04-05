Эти шины подешевеют в России: эксперт рассказал о ценах на летние покрышки

Эксперт «За рулем» Зиновьев: Шины для легковых авто могут подешеветь

Российский рынок шин, как и автомобильный, пережил в последние несколько лет ряд потрясений. Некоторые международные бренды прекратили поставки и производство в РФ, но дефицита не наблюдалось.

Рассказывая об этом в своем новом материале, эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев отмечает, что важным моментом стало возобновление работы таких предприятий, как Continental в Калуге и Yokohama в Липецкой области. Завод Nokian Tyres во Всеволожске продолжал функционировать без остановок, при этом первый и последний изменили свои наименования. Все это способствовало восстановлению рынка.

В связи с этим специалист дал прогноз относительно цен на покрышки в России.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

- Снизятся ли цены? Если говорить о ближайшем будущем, то в легковом сегменте – не исключено. Хотя вряд ли это коснется премиальных моделей: ассортимент ныне скудноват. Освежают его пока что параллельным импортом, так как все наши заводы «заточены», главным образом, на массовую продукцию – хотя выпускают шины диаметром до 21 дюйма.

Грузовые же покрышки, скорее всего, не подешевеют – нет повода. Запуск новых моделей и даже наращивание выпуска старых – дело небыстрое. Но на прилавках точно не возникнет пустоты. А это самое главное.

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