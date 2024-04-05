Почти все производим сами: что происходит на рынке шин после ухода мировых брендов

Автоэксперт Зиновьев рассказал о ситуации на рынке шин в России

Ситуация на российском автомобильном рынке стремительно меняется, особенно после ухода зарубежных брендов. Рынок шин напрямую зависит от автомобильного, и он также реагирует на все изменения, просто не в таких масштабах. Имеющиеся запасы резины на складах позволили избежать ситуации с дефицитом, к тому же из России ушли не все бренды. Несмотря на это, цены на шины выросли на 40–60%, а затем произошло падение потребительского спроса.

Но ситуация быстро нормализовалась, благодаря тому в том числе, что в августе 2022 года снова заработали предприятия Continental в Калуге и Yokohama в Липецкой области. Стоит отметить, что завод Nokian Tyres во Всеволожске Ленобласти вообще не прекращал функционировать.

Что касается производства шин, то для этого требуются десятки компонентов, включая полимеры, масла, смолы и другие компоненты. Но самое главное, нужен каучук — натуральный (латекс дерева гевея) и синтетический (полибутадиен).

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Почти все необходимое мы производим самостоятельно, многое в избыточных объемах, включая корды всех типов, синтетический каучук, наполнители, вулканизаторы и материалы для компаундных смесей. А вот гевея у нас не растет – холодно.

По счастью, производители натурального каучука сосредоточены в странах, не входящих в «коллективный запад». Больше трети мирового объема дает Таиланд, больше четверти – Индонезия, пятую часть – Вьетнам, Индия и Китай. Чувствительных перебоев с поставками за предыдущие два года не отмечалось.

С чем у нас не очень хорошо – так это с продукцией «высокой химии», теми самыми добавками, которые придают протекторному слою необходимые сцепные свойства.

Рассуждая о том, как ситуация будет развиваться дальше, Зиновьев предположил, что в этом секторе не будет таких кардинальных изменений, как на авторынке.