Новый автомобиль с новым шильдиком: отечественный производитель подал заявку

АГР подал заявку на регистрацию нового логотипа для автомобилей бренда Solaris

Для автомобилей отечественного бренда Solaris разработали новый логотип. Соответствующая заявка на регистрацию патента появилась в реестре Федерального института промышленной собственности.

Заявка подана от юридического лица ООО «АГР» с адресом в Калуге, напомним, Группе AGR принадлежит завод в Петербурге. Речь идет о бывшем заводе Hyundai, на котором и налажено производство автомобилей новой российской марки Solaris.

Новый логотип Solaris

На первоначальном этапе производства Solaris на автомобилях изображался логотип овальной формы, внутри которого было вписано название бренда на темном фоне. Теперь он будет заменен на латинскую литеру S, она тоже будет заключена в овал. Новые шильдики будут устанавливать на решетку радиатора и рулевое колесо. Конкретных сроков по установке представители компании не озвучили, отметив только, что установка начнется уже в самое ближайшее время.

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Источник: auto.ru