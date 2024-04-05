#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Началась реконструкция федеральной трассы М-3 «Украина»
5 апреля
Началась реконструкция федеральной трассы М-3 «Украина»
Марат Хуснуллин: На трассе М-3 «Украина»...
Движение по Крымскому мосту восстановлено
5 апреля
Движение по Крымскому мосту восстановлено
Движение автомобилей по Крымскому мосту...
Положительная динамика: эксперт об ажиотаже на авторынке России
5 апреля
Положительная динамика: эксперт об ажиотаже на авторынке России
В России продажи автомобилей по итогам первого...

Новый автомобиль с новым шильдиком: отечественный производитель подал заявку

АГР подал заявку на регистрацию нового логотипа для автомобилей бренда Solaris

Для автомобилей отечественного бренда Solaris разработали новый логотип. Соответствующая заявка на регистрацию патента появилась в реестре Федерального института промышленной собственности.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Lada Vesta АТ: как едет? Какой расход? Что насчет ресурса?

Заявка подана от юридического лица ООО «АГР» с адресом в Калуге, напомним, Группе AGR принадлежит завод в Петербурге. Речь идет о бывшем заводе Hyundai, на котором и налажено производство автомобилей новой российской марки Solaris.

Новый логотип Solaris

На первоначальном этапе производства Solaris на автомобилях изображался логотип овальной формы, внутри которого было вписано название бренда на темном фоне. Теперь он будет заменен на латинскую литеру S, она тоже будет заключена в овал. Новые шильдики будут устанавливать на решетку радиатора и рулевое колесо. Конкретных сроков по установке представители компании не озвучили, отметив только, что установка начнется уже в самое ближайшее время.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: auto.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Количество просмотров 1
05.04.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0