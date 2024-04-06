Подробности о новом американском кроссовере с расходом 1 л на 100 км

Chevrolet раскрыл информацию о мощности и энергопотреблении нового Equinox Plus

Chevrolet представил обновленную информацию о своем новом подключаемом гибридном кроссовере Equinox Plus, демонстрирующую его впечатляющие возможности.

Equinox Plus оснащен интеллектуальной электрической подключаемой гибридной системой нового поколения GM PHEV. Благодаря сочетанию 1,5-литрового бензинового двигателя и электродвигателя общей мощностью 267 л. с. автомобиль разгоняется от 0 до 60 км/ч всего за 3,7 секунды.

Chevrolet Equinox Plus

Согласно китайскому циклу испытаний легковых автомобилей CLTC, Equinox Plus может похвастаться выдающимся расходом топлива всего 1,05 литра на 100 км. Не менее впечатляющим является и запас хода, превышающий 1000 км.

Новый автомобиль оснащен литий-железо-фосфатной батареей производства Qinghai Fudi Battery. Она питает электродвигатель мощностью 140 кВт, обеспечивая длительную работу в чисто электрическом режиме.

Chevrolet Equinox Plus

Equinox Plus имеет габариты 4653 x 1902 x 1667 мм с колесной базой 2730 мм. Оснащение включает трехспицевое рулевое колесо, 11-дюймовую цифровую приборную панель и 11,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы.

Для обеспечения безопасности Equinox Plus оборудован пакетом передовых систем помощи водителю (ADAS), включая адаптивный круиз-контроль, удержание полосы движения и автоматическое экстренное торможение.

Chevrolet Equinox Plus будет представлен на Пекинском автосалоне в апреле этого года.

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Источник: ITHome