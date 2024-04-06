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Подробности о новом американском кроссовере с расходом 1 л на 100 км

Chevrolet раскрыл информацию о мощности и энергопотреблении нового Equinox Plus

Chevrolet представил обновленную информацию о своем новом подключаемом гибридном кроссовере Equinox Plus, демонстрирующую его впечатляющие возможности.

Equinox Plus оснащен интеллектуальной электрической подключаемой гибридной системой нового поколения GM PHEV. Благодаря сочетанию 1,5-литрового бензинового двигателя и электродвигателя общей мощностью 267 л. с. автомобиль разгоняется от 0 до 60 км/ч всего за 3,7 секунды.

Chevrolet Equinox Plus
Chevrolet Equinox Plus
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Согласно китайскому циклу испытаний легковых автомобилей CLTC, Equinox Plus может похвастаться выдающимся расходом топлива всего 1,05 литра на 100 км. Не менее впечатляющим является и запас хода, превышающий 1000 км.

Новый автомобиль оснащен литий-железо-фосфатной батареей производства Qinghai Fudi Battery. Она питает электродвигатель мощностью 140 кВт, обеспечивая длительную работу в чисто электрическом режиме.

Chevrolet Equinox Plus
Chevrolet Equinox Plus

Equinox Plus имеет габариты 4653 x 1902 x 1667 мм с колесной базой 2730 мм. Оснащение включает трехспицевое рулевое колесо, 11-дюймовую цифровую приборную панель и 11,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы.

Для обеспечения безопасности Equinox Plus оборудован пакетом передовых систем помощи водителю (ADAS), включая адаптивный круиз-контроль, удержание полосы движения и автоматическое экстренное торможение.

Chevrolet Equinox Plus будет представлен на Пекинском автосалоне в апреле этого года.

Источник: ITHome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 1
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Фото:ITHome
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