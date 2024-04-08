Джип? УАЗ? Квадрицикл! И его уже можно купить

На выставке Мотовесна 2024 представлен квадроцикл, напоминающий Jeep и УАЗ

На прошедшей в минувшие выходные в московском ЦВК «Экспоцентр» выставке «Мотовесна 2024» компания Zhejiang Applestone представила транспортное средство, отчетливо напоминающее армейский автомобиль Willys MB или послевоенный Jeep Wrangler, а в оформлении передней части можно усмотреть мотивы внешности отечественных моделей УАЗ.

Zhejiang Applestone, Мотовесна 2024

Эта весьма интересный облик «втиснут» в габариты квадроцикла, однако два посадочных места, водительское и пассажирское, размещены, как в автомобиле, – рядом друг с другом. За креслами остается небольшая площадка для багажа.

Zhejiang Applestone, Мотовесна 2024

Селектор трансмиссии расположен на передней панели, остальные же органы управления, руль и пара педалей, компоновкой и конфигурацией повторяют автомобильные – что должно вызывать ощущение, что вы находитесь в очень небольшом, но автомобиле. По данным источника, под капотом находится одноцилиндровый мотор с жидкостным охлаждением, развивающий мощность 18 л.с. Привод – на заднюю ось.

Zhejiang Applestone, Мотовесна 2024

«На вопрос о скорости простодушный китаец ответил: понятия не имею», – сообщает автор заметки.

Вопрос о скорости не праздный. Дело в том, что если китайский мини-джип способен достичь 45 км/ч, то по российской классификации он является квадрициклом, подлежащим сертификации. А источник пишет, что таковая у машины отсутствует. Однако это не мешает компании-производителю предлагать ее к покупке – за 315 000 рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автопоток