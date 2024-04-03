Рев моторов и самая невероятная техника – «Мотовесна 2024»

Опубликовано расписание работы и программа главной мотовыставки – «Мотовесны»

5-7 апреля ЦВК «Экспоцентр» станет сосредоточением лучших из лучших: российские гонщики и спортсмены, олимпийские чемпионы, кастомайзеры с мировым именем, известные блогеры и путешественники продемонстрируют достижения мира техники для активного отдыха на выставке «Мотовесна 2024».

Вся красота мира техники для активного отдыха

На выставке вы окажетесь в эпицентре мира мото и авто техники для активного отдыха и гоночной жизни: самые именитые гонщики России, самые известные гоночные команды, их быстрейшая техника, новые дисциплины и гоночные серии!

Гости смогут вживую пообщаться с именитыми спортсменами: поучаствовать в public talk с основателем и пилотами Российской Дрифт Серии, гонщиком «Формула-1» и руководителем фонда поддержки атлетов, отстраненных по неспортивным причинам, Никитой Мазепиным, спортсменами мирового уровня Алексеем Колесниковым, Романом Карымовым, Анастасией Нифонтовой, познакомиться с рекордсменами национального фестиваля скорости «Жигулевская миля» и многими другими героями моторных видов спорта.

«Кастом & Тюнинг Шоу 2024»

«Кастом & Тюнинг Шоу 2024» объединит опытных мастеров со всей России и технику, доработанную или построенную с нуля. Посетители увидят уникальные работы кастомайзеров России и ближнего зарубежья: мотоциклы, автомобили, велосипеды, электротранспорт. Эти неповторимые произведения искусства впервые будут представлены широкой аудитории, демонстрируя уровень современного российского кастомайзинга.

Премия KickStarter

Вместе с вами мы узнаем имена лучших из лучших в мотомире. На сцене «Мотовесны 2024» состоится церемония награждение ярких участников мотодвижения, чья деятельность направлена на развитие, помощь, поддержку и доступность индустрии. Победители будут выбраны на основе результатов всеобщего голосования.

Мотофристайл от «Шоу Безумцев»

На уличной площадке выставки опытные мотофристайлеры «Шоу Безумцев» продемонстрирует все грани мастерства. Гости мероприятия увидят головокружительные трюки, на которые способны только профессионалы, влюбленные в мотоциклы. Специальным гостем станет Роман Карымов – участник международных шоу.

Именитые спикеры на сцене

Все три дня со сцены выставки известные блогеры, путешественники, производители, дилеры, представители компаний, топовые спортсмены и организаторы гоночных серий поднимут актуальные вопросы индустрии, поделятся планами на год, расскажут о тонкостях своей работы и ответят на вопросы зрителей. В этом году гости мероприятия смогут лично пообщаться и сделать фото с теми, за кем следят, чьим советам доверяют, а достижениям радуются: Explosive Mike, Анатолий Чернявский, Алексей Колесников, «Буйные есть?», MotoNinja, WOODY RIDER, Роман Курбатов ПИТБАЙК КРОСС, Андрей Скутерец, Саня Чётодел, Никита Project18.

Велосоревнования со спортсменами мирового уровня

Показательные выступления велоспортсменов, экстремальное «Шоу Безумцев», Invoke Dirt Contest, в котором примут участие иностранные спортсмены и российский олимпийский чемпион, уникальную велогонкy на пенни-фартингах. Также будут представлены необычные велосипеды Сергея Дашевского! Изобретатель самого маленького велосипеда в мире привезёт костотрясы, пенни-фартинги, трициклы, веломобили и другой необычный транспорт.

Приходите 5-7 апреля в Экспоцентр на Красной Пресне, чтобы своими глазами увидеть всех тех, кто занимается развитием и продвижением российской индустрии техники и моторных видов спорта день ото дня. Ежегодно выставка собирает лучших из лучших и демонстрирует тренды, которые определяют будущий сезон всей отрасли – не упустите возможность оказаться в центре событий и познакомиться с уникальными героями и их историями.

Время работы выставки:

5 апреля: 10:00 – 19:00

6 апреля: 10:00 – 19:00

7 апреля: 10:00 – 17:00

Подробности – на сайте.