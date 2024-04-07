#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Fulwin T9
7 апреля
Chery выпустит новый большой кроссовер с расходом менее 5 литров на 100 км
Приём предварительных заказов на кроссовер...
Езда весной
7 апреля
Солнцезащитные козырьки от льда на стеклах и другие весенние хитрости водителей
«За рулем» раскрыл 3 секрета безопасной езды...
Московская ГИБДД показала, как ловит угонщиков (видео)
7 апреля
Московская ГИБДД показала, как ловит угонщиков (видео)
Подозреваемый в угоне машины житель Подмосковья...

Chery выпустит новый большой кроссовер с расходом менее 5 литров на 100 км

Приём предварительных заказов на кроссовер Chery Fulwin T9 начнётся 18 апреля

Китайский автомобильный гигант Chery готовится к запуску своего нового кроссовера Fulwin T9, который станет доступен для заказа с 18 апреля на китайском рынке.

Габариты Chery Fulwin T9 внушительные. Длина автомобиля составляет 4795 мм, ширина 1930 мм, высота 1738 мм, а колесная база равна 2770 мм. Доступны пятиместная и семиместная версии. Внешне кроссовер похож на Tiggo 9, но имеет отличительные особенности в форме окон, линиях и размерах.

Chery Fulwin T9
Chery Fulwin T9
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Lada Vesta АТ: как едет? Какой расход? Что насчет ресурса?

Fulwin T9 оснащен гибридным двигателем Chery ACTECO 1.5TGDI пятого поколения, который обеспечивает максимальную мощность 156 л. с. и крутящий момент 220 Н·м.

Полноприводная версия автомобиля оснащена передним и задним двигателями, питаемыми тройной литиевой батареей Guoxuan Hi-Tech. Это обеспечивает запас хода на электротяге до 160 км. Разгон от 0 до 100 км/ч за 4,26 секунды, а общий запас хода более 1400 км при расходе всего 4,2 л топлива на 100 км.

Chery Fulwin T9
Chery Fulwin T9

Система трансмиссии использует трехступенчатую коробку передач DHT (Dedicated Hybrid Transmission), которая оптимизирует работу двигателя и электромоторов для обеспечения максимальной эффективности.

Источник: ITHome

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:ITHome
07.04.2024
Фото:ITHome
Поделиться:
Оцените материал:
0