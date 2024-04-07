Chery выпустит новый большой кроссовер с расходом менее 5 литров на 100 км
Китайский автомобильный гигант Chery готовится к запуску своего нового кроссовера Fulwin T9, который станет доступен для заказа с 18 апреля на китайском рынке.
Габариты Chery Fulwin T9 внушительные. Длина автомобиля составляет 4795 мм, ширина 1930 мм, высота 1738 мм, а колесная база равна 2770 мм. Доступны пятиместная и семиместная версии. Внешне кроссовер похож на Tiggo 9, но имеет отличительные особенности в форме окон, линиях и размерах.
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Fulwin T9 оснащен гибридным двигателем Chery ACTECO 1.5TGDI пятого поколения, который обеспечивает максимальную мощность 156 л. с. и крутящий момент 220 Н·м.
Полноприводная версия автомобиля оснащена передним и задним двигателями, питаемыми тройной литиевой батареей Guoxuan Hi-Tech. Это обеспечивает запас хода на электротяге до 160 км. Разгон от 0 до 100 км/ч за 4,26 секунды, а общий запас хода более 1400 км при расходе всего 4,2 л топлива на 100 км.
Система трансмиссии использует трехступенчатую коробку передач DHT (Dedicated Hybrid Transmission), которая оптимизирует работу двигателя и электромоторов для обеспечения максимальной эффективности.
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Источник: ITHome