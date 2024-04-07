Появились подробности о новом кроссовере от популярного в России бренда

Журналисты узнали подробности о новом компактном кроссовере Li Auto L6

Li Auto готовится пополнить свой модельный ряд новым доступным кроссовером Li Auto L6. Автомобиль будет позиционироваться как упрощенная версия популярного Li Auto L7 и составит конкуренцию таким гибридам, как AITO M7 и Mercedes-Benz GLC 300 L, а также электрокару Tesla Model Y.

Li Auto L6

Особенностью Li Auto L6 станет более доступная цена. По информации источников, «средняя» версия Pro будет стоить 259 800 юаней (около 3,7 млн рублей), а за топовую комплектацию Max придется заплатить 289 800 юаней (около 4,1 млн рублей).

Экстерьер L6 во многом схож с другими моделями бренда. Однако этот кроссовер отличается более компактными размерами: его длина составляет 4925 мм, а колесная база - 2920 мм.

Салон автомобиля также выполнен в фирменном стиле Li Auto. Он оснащен двумя 15,7-дюймовыми сенсорными экранами с высоким разрешением и превосходной цветопередачей. Примечательно, что по качеству графики и аудиосистемы Li Auto L6 может превзойти своих конкурентов.

По предварительным данным, кроссовер получит силовую установку на базе пары электродвигателей и 1,5-литрового бензинового генератора. Мощность системы на данный момент не уточняется. Ожидается, что для снижения стоимости будет использоваться литий-железо-фосфатная батарея, вместо пневмоподвески будет установлена обычная, а информационно-развлекательный комплекс будет упрощен.

Интерьер Li Auto L6

Представители Li Auto не подтверждают утечку данных о ценах, утверждая, что «все ценовые спекуляции являются ложью». Однако ранее вице-президент компании подтвердил, что стоимость L6 будет находиться в пределах 250-300 тысяч юаней. Старт продаж ожидается во втором квартале 2023 года.

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Источник: Autohome