Появились подробности о новом кроссовере от популярного в России бренда
Li Auto готовится пополнить свой модельный ряд новым доступным кроссовером Li Auto L6. Автомобиль будет позиционироваться как упрощенная версия популярного Li Auto L7 и составит конкуренцию таким гибридам, как AITO M7 и Mercedes-Benz GLC 300 L, а также электрокару Tesla Model Y.
Особенностью Li Auto L6 станет более доступная цена. По информации источников, «средняя» версия Pro будет стоить 259 800 юаней (около 3,7 млн рублей), а за топовую комплектацию Max придется заплатить 289 800 юаней (около 4,1 млн рублей).
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Экстерьер L6 во многом схож с другими моделями бренда. Однако этот кроссовер отличается более компактными размерами: его длина составляет 4925 мм, а колесная база - 2920 мм.
Салон автомобиля также выполнен в фирменном стиле Li Auto. Он оснащен двумя 15,7-дюймовыми сенсорными экранами с высоким разрешением и превосходной цветопередачей. Примечательно, что по качеству графики и аудиосистемы Li Auto L6 может превзойти своих конкурентов.
По предварительным данным, кроссовер получит силовую установку на базе пары электродвигателей и 1,5-литрового бензинового генератора. Мощность системы на данный момент не уточняется. Ожидается, что для снижения стоимости будет использоваться литий-железо-фосфатная батарея, вместо пневмоподвески будет установлена обычная, а информационно-развлекательный комплекс будет упрощен.
Представители Li Auto не подтверждают утечку данных о ценах, утверждая, что «все ценовые спекуляции являются ложью». Однако ранее вице-президент компании подтвердил, что стоимость L6 будет находиться в пределах 250-300 тысяч юаней. Старт продаж ожидается во втором квартале 2023 года.
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Источник: Autohome
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