Машину отказались ставить на учет: на что ссылается ГИБДД

ГИБДД не зарегистрировала автомобиль Ford в форме кареты в Челябинске

Собственник машины-кареты не смог поставить машину на учет. Представители компании сообщили, что, несмотря на проведение дополнительных экспертиз и устранение недостатков, машина до сих пор не зарегистрирована.

В компании сообщили, что необычную машину купили с полным пакетом документов, включая сертификат о безопасности. И все же с регистрацией возникли проблемы. При попытке постановки на учет машину остановил патруль ГИБДД, подозревавший фальсификацию номеров двигателя.

После проведения экспертизы, подтвердившей легальность изменений, и устранения замечаний ТС еще снова отправили на сверку. Но официальное решение о постановке на учет до сих пор не принято. В заключении эксперта сказано, что номер двигателя оказался труднодоступным для осмотра, что вызвало сомнения со стороны ГИБДД.

Представитель компании, пытающийся поставить машину на учет, сообщил, что не смог найти номер двигателя ни в одном из документов, что вызывало дополнительные вопросы со стороны автоэкспертов и инспекторов ГИБДД.

В Госавтоинспекции Челябинской области пояснили, что владельцы необычной машины могут провести повторную сверку номеров, но они не явились на процедуру. Сейчас им предлагается пройти повторную экспертизу, которая сможет помочь решить вопрос с номером двигателя и ускорить процесс легализации авто.

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Источник: 74.ru