#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Nissan Qashqai
20 апреля
Nissan обновил Qashqai в стиле электрических моделей
Fang Cheng Bao Super 3
20 апреля
«Дочка» бренда BYD показала внедорожник с площадкой для дронов на крыше
Fang Cheng Bao представил бюджетный внедорожник...
Chery Tansuo 06 C-DM
20 апреля
Chery выпустит новый кроссовер с запасом хода 1300 км
Chery Tansuo 06 C-DM представят на Пекинском...

26 человек пострадали: в Самарской области перевернулся автобус с пассажирами

Минздрав: в ДТП с автобусом на трассе Урал — Муханово пострадали 26 человек

Число пострадавших в результате аварии на трассе Урал — Муханово в Самарской области выросло до 26 человек, проинформировали в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших и двух погибших. Уточняется, что 22 человека были госпитализированы, они находятся в состоянии средней степени тяжести, еще четверым оказали амбулаторную помощь. На месте аварии работали десять бригад скорой медпомощи и бригада областного центра медицины катастроф, пояснили в ведомстве.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Семь мест, 200 л.с., больше и дешевле Monjaro – интересная новинка из Китая

На 26-м км трассы Урал — Муханово в Самарской области пассажирский автобус съехал с трассы и опрокинулся, два человека скончались. Трагедия произошла около 1:00 8 апреля (12 часов ночи по мск) в Кинельском районе. Водитель автобуса Scania выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, съехал с трассы, а затем опрокинулся.

Ранее «За рулем» сообщал, что любимый россиянами кроссовер Toyota подешевел.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: пресс-служба регионального ГИБДД во «ВКонтакте», РБК

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 50
08.04.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0