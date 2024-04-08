26 человек пострадали: в Самарской области перевернулся автобус с пассажирами

Минздрав: в ДТП с автобусом на трассе Урал — Муханово пострадали 26 человек

Число пострадавших в результате аварии на трассе Урал — Муханово в Самарской области выросло до 26 человек, проинформировали в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших и двух погибших. Уточняется, что 22 человека были госпитализированы, они находятся в состоянии средней степени тяжести, еще четверым оказали амбулаторную помощь. На месте аварии работали десять бригад скорой медпомощи и бригада областного центра медицины катастроф, пояснили в ведомстве.

На 26-м км трассы Урал — Муханово в Самарской области пассажирский автобус съехал с трассы и опрокинулся, два человека скончались. Трагедия произошла около 1:00 8 апреля (12 часов ночи по мск) в Кинельском районе. Водитель автобуса Scania выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, съехал с трассы, а затем опрокинулся.

Ранее «За рулем» сообщал, что любимый россиянами кроссовер Toyota подешевел.

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Источник: пресс-служба регионального ГИБДД во «ВКонтакте», РБК