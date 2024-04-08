Эти машины с пробегом чаще всего покупают в России: список из 5 моделей
Российский рынок б/у авто в РФ в марте 2024 года уменьшился примерно на 5,3% относительно того же периода прошлого года. В этом месяце в текущем году в стране было продано 543 237 легковых автомобилей с пробегом, а в 2023 году продажи авто на «вторичке» составили 573 373 экземпляра.
Всего по итогам первого квартала 2024 года объем вторичного российского авторынка составил 1 373 562 легковых машин, что на 4,7% меньше по сравнению с первой четвертью 2023 года (продано 1 441 630 б/у легковушек). При этом относительно январских мартовские продажи подержанных легковых авто выросли на 42%.
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Лидером по объему продаж среди автобрендов на вторичном рынке остается Lada (132 501 проданный легковой автомобиль). На второй строчке Toyota c 53 947 перерегистрациями в марте текущего года. Топ-3 лидеров замыкает корейская Kia с показателем 33 431 проданный б/у автомобиль. Также в пятерку самых популярных б/у машин вошли Hyundai и Nissan с 27 029 и 25 065 перерегистраций соответственно.
Ранее «За рулем» сообщал, что любимый россиянами кроссовер Toyota подешевел.
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Источник: «Автостат Инфо»