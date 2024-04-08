Японский автомобиль получил новую спецверсию — новинка доступна для предзаказа

В Японии после рестайлинга вышел Toyota Crown RS в версии Landscape от 4 млн рублей

Ведущий японский производитель Toyota после обновления кросс-седана Crown Crossover выпустил его спецверсию RS Landscape. Новинка уже доступна для заказа.

За обычную модель на местном рынке просят от 4,4 млн иен (примерно 2,7 млн рублей по актуальному курсу) и от 6,7 млн иен (4,1 млн рублей) за версию Crown Crossover RS Landscape.

Toyota Crown RS Landscape

Toyota Crown Crossover в исполнении RS Landscape внешне отличается эксклюзивным оттенком кузова цвета хаки с черными матовыми элементами. У кроссовера дорожный просвет увеличен на 25 мм, брызговики красного цвета, на колесных арках защитные пластиковые накладки, на крыше багажник, сиденья второго ряда в салоне складываются в соотношении 60:40. Кроме того, у автомобиля 18-дюймовые легкосплавные диски с внедорожной резиной и маркировка «Landscape» на панели в салоне.

Toyota Crown RS Landscape

Новый Toyota Crown Crossover создан на той же платформе TNGA-K, что и Toyota Camry, Highlander, RAV4 и Venza. Под капотом у него гибридная силовая установка с бензиновым двигателем объемом 2,4 л.

Toyota Crown RS Landscape

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: toyota.jp/