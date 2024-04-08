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Этот кросс-хэтчбек предлагается сразу в 5 версиях — рассказываем о ценах

AGR опубликовала официальные цены на автомобили нового бренда Solaris

Компания AGR Automotive Group (владелец ООО «Автомобильный завод АГР» в Петербурге) опубликовала официальный прайс с ценами на модельную линейку российского бренда Solaris. Информация о ценах доступна на сайте отечественного производителя.

В частности, цена седана HS варьируется от 2 млн и достигает до 2,17 млн рублей, в зависимости от комплектации. Всего на выбор покупателей предлагается три комплектации. Отмечается, что в версиях Comfort и Elegance автомобиль доступен в спецсерии Sportline. Цена такой модели составляет от 2,03 до 2,21 млн рублей.

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Кроссоверы HC также доступны в трех комплектациях по цене от 2,5 до 2,82 млн рублей. Стоимость седана KRS стартует от 2,03 млн и достигает 2,18 млн рублей, на выбор тоже три комплектации. Что касается кросс-хэтчбека KRX, то эта модель предлагается в пяти версиях, цены варьируются от 2,06 до 2,35 млн рублей.

Отмечается, что характеристики этих машин аналогичны параметрам Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line, которые выпускались на предприятии ещё до ухода Hyundai из России. Примечательно, что в названиях автомобилей бренда Solaris указаны аббревиатуры, которые отсылают к прежним названиям моделей.

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Источник: agr.auto

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:AGR
Количество просмотров 1
08.04.2024
Фото:AGR
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