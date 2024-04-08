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Новый вариатор выдержит до 300 тыс. км пробега и прицеп до 900 кг — проведен анализ

Директор по продуктам АВТОВАЗа Груненков назвал ресурс вариатора на Lada Vesta

Отечественный автомобиль Lada Vesta с вариатором может проехать до капремонта более 150 тыс. километров. Об этом сообщил директор по продуктам и программам АВТОВАЗа Олег Груненков.

«Мы говорим о гарантийной эксплуатации автомобиля, это 3 года или 100 тыс. км пробега. Мы тестировали физически автомобили с пробегом 150 тыс. км. И далее нет определенного смысла, потому что это перевалит в 1,5 раза за гарантийное обслуживание. После 150 тыс. км пробега у нас нет никаких замечаний к этим коробкам», — подчеркнул директор по продуктам и программам завода.
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Также Груненков уточнил, что специалисты завода тестировали также на стендах силовые агрегаты, в итоге они проработали в режимах, эквивалентных 300 тыс. км пробега.

«Мы устраивали очень много дорожных тестов этих автомобилей. Например, Веста с автоматической трансмиссией испытывался в Сочи в горах с прицепом 900 кг», — подчеркнул представитель завода.

Напомним, ранее стало известно, что российский производитель АВТОВАЗ наладил серийный выпуск Lada Vesta, оснащенных новым двигателем Evo объемом 1,8 л мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач.

Речь идет о бесступенчатом вариаторе, который будут интегрировать в модели семейства Vesta с различными кузовами. С этой целью на производстве модернизировали топливную и тормозную системы автомобилей.

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Источник: лада.онлайн

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем«За рулем»
08.04.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-40