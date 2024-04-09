Многие шины сменили привычные названия – рассказываем, как не запутаться!

«За рулем» перечислил все шинные бренды, которые сменили или сменят название

В новом материале о летних шинах эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев коснулся ряда интересных вопросов – например, он рассказал, что происходит с ценами на рынке, а также о том, как правильно выбрать шины этой весной. Одним из нюансов нынешней «шинной реальности» является тот факт, что многие производители, оставшись по сути прежними, ибо выпускают те же (ну или почти те же) шины, сменили вывеску.

С «антисанкционным» ребрендингом в наше время не сталкивался только житель окраины самой глухой деревушки (да и он уже ходит во «Вкусно и точку»), однако детально понять, какое из новоявленных названий в шинном магазине соответствует прежнему хорошо известному бренду, не всегда удается. Помогаем разобраться с этим.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— По всей видимости, такого радикального переворота, как на рынке новых автомобилей, в шинном секторе не будет. Конечно, напористые китайские марки (Triangle, Sailun, Linglong, Landsail, Delinte, Nankang, Evergreen, Kapsen) постараются использовать неясность с выгодой для себя, но особо широкого простора у них для этого нет. Нам бы теперь не запутаться в названиях, поскольку многие привычные бренды сменят имена.

Так, модели Nokian уже превратились в Ikon, шинам Matador дали имя Torero, а весь завод Continental переименовали в Gislaved (бренд выкуплен вместе с активами). Пока неизвестно, как назовут продукцию Ульяновского шинного завода (бывший Bridgestone). Возможны и иные перемены, связанные со сменой владельца.

«За рулем» внимательно следит за всеми изменениями в шинной отрасли, а пока рекомендуется ознакомится с нынешнем положением дел, что поможет подобрать новые покрышки.