АВТОВАЗ дал бой «китайцам»: совет при комитете ГД одобрил увеличение утильсбора

Совет при комитете ГД поддержал инициативу АВТОВАЗа по увеличению утильсбора

Участники заседания экспертного совета при комитете по промышленности и торговле ГД, которое провел глава АВТОВАЗа Максим Соколов, одобрили инициативу по увеличению утилизационного сбора. Мера призвана простимулировать инвестиции иностранных компаний в создание и развитие локальных производств.

В ходе обсуждения было предложено установить поэтапно растущую шкалу утильсбора для легковых, коммерческих и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники, автобусов, а также электромобилей. Уточняется, что более конкретные предложения направят в комитет по промышленности и торговле ГД и в уполномоченные органы исполнительной власти.

Президент АВТОВАЗа отметил, что защитные барьеры на внутреннем рынке сейчас недостаточны, чтобы стимулировать иностранные автокомпании на переход от импорта готовых машин в РФ к инвестициям в развитие производства в стране. В качестве примера он привел одну из популярных в РФ китайских моделей, отметив, что скидка на нее составила 900 тыс. рублей, что втрое выше среднего размера утильсбора.

Соколов пояснил, что АВТОВАЗ, закрывая более 30% российского рынка в штуках, финансово контролирует лишь около 9%. Оставшиеся 90% финансов «просто вымываются из России за рубеж, туда, где создается добавленная стоимость, где работают иностранные инженеры, рабочие, поставщики компонентов», заявил он.

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Источник: lada.ru