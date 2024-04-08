Владельцам китайских машин ремонт теперь обойдется дешевле
НАПИ: цены на запчасти для китайских авто снизились на 1,7%
В марте текущего года относительно февраля средняя цена на оригинальные запчасти для китайских легковых машин уменьшилась на 1,7%, рнформирует Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) в своем Telegram-канале после анализа цен на запчасти по страховой корзине от агрегаторов.
Максимальное падение цен фиксируется по таким деталям, как решетка радиатора (минус 18,1%), заднее крыло (—8,4%), капот (—6,2%) и передняя левая дверь (—4,7%).
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На некоторые детали цены, наоборот, выросли. Так, средняя цена заднего бампера увеличилась на 19,2%, задней фары — на 14,2%, передней фары — на 10,9%.
Ранее «За рулем» сообщил, что за АКП будет теперь у Lada Granta.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Telegram-канал НАПИ
Фото:Depositphotos
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08.04.2024
Фото:Depositphotos
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