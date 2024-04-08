#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Штраф за забытые права хотят отменить
8 апреля
Штраф за забытые права хотят отменить
«Новые люди» направили в кабмин инициативу об...
Такие Весты TCR выступают в самом мощном классе «Туринг»
8 апреля
Гоночная команда АВТОВАЗа представила новых пилотов – есть сюрпризы!
Владислав Незванкин: Мы кардинально меняем...
Владельцам китайских машин ремонт теперь обойдется дешевле
8 апреля
Владельцам китайских машин ремонт теперь обойдется дешевле
НАПИ: цены на запчасти для китайских авто...

Владельцам китайских машин ремонт теперь обойдется дешевле

НАПИ: цены на запчасти для китайских авто снизились на 1,7%

В марте текущего года относительно февраля средняя цена на оригинальные запчасти для китайских легковых машин уменьшилась на 1,7%, рнформирует Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) в своем Telegram-канале после анализа цен на запчасти по страховой корзине от агрегаторов.

Максимальное падение цен фиксируется по таким деталям, как решетка радиатора (минус 18,1%), заднее крыло (—8,4%), капот (—6,2%) и передняя левая дверь (—4,7%).

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Семь мест, 200 л.с., больше и дешевле Monjaro – интересная новинка из Китая

На некоторые детали цены, наоборот, выросли. Так, средняя цена заднего бампера увеличилась на 19,2%, задней фары — на 14,2%, передней фары — на 10,9%.

Ранее «За рулем» сообщил, что за АКП будет теперь у Lada Granta.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Telegram-канал НАПИ

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
08.04.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0