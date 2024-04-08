Если при осмотре автомобиля заметили следы от этих зажимов — не покупайте его

Россиянам рассказали, какие 6 признаков указывают на серьезное ДТП автомобиля

Автомобиль, у которого отличается ширина зазоров между кузовными деталями, с большой долей вероятности попадал в серьезные аварии. Об этом в беседе с корреспондентом «Газета.Ru» рассказал руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин.

«Если есть какие-то расхождения, то надо посмотреть на крепежные элементы. Если что-то демонтировалось, то на болтовых соединениях сбивается краска. После ремонта эти места подкрашивают, но все равно их будет заметно», — объяснил собеседник издания.

Во-вторых, стоит обратить внимание на способ нанесения шовного герметика, «по-заводскому» это практически невозможно сделать, уточняет Кукарин. Если присутствуют малейшие расхождения по форме и методу нанесения, значит данная деталь однозначно подвергалась ремонту, констатирует эксперт.

В-третьих, на что нужно еще обратить внимание, это стекла, как правило, на них указывается дата выпуска, уточнил Кукарин. Если, например, на стекле будет указан 2015 год, а сам автомобиль 2012 года выпуска, не исключено, что стекло менялось после ДТП.

В-четвертых, как правило, во время серьезного ДТП срабатывают подушки безопасности, чтобы это проверить достаточно включить зажигание, на панели загорится соответствующий значок, а после тестирования погаснет.

В-пятых, не стоит забывать, что при проведении сварочных работ в нижней части автомобиля никто не маскирует следы вмешательства. Если при осмотре есть окалины, замятость лонжеронов, пола — это доказательство восстановления после аварии.

Автомобиль, стоявший на стапеле для восстановления геометрии, несложно определить по следам от силовых зажимов на металлических порогах, это шестой признак побывавшего в ДТП автомобиля, подытожил Кукарин.

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Источник: gazeta.ru