На российском авторынке доминируют три китайских бренда

Китайские СМИ: в 2024 году в РФ продадут более миллиона китайских автомобилей

Мартовские данные продаж в России показывают, что китайские бренды сейчас доминируют на рынке, занимая девять из десяти позиций самых продаваемых авто, и только отечественный производитель Lada опережает их по продажам, пишет Сarnewschina со ссылкой на mydrivers.com.

В прошлом году Россия стала крупнейшим экспортным рынком автомобилей Китая: с января по ноябрь 2023 года было продано 841 000 автомобилей. По данным Китайского института цифровых автомобильных исследований, эта тенденция не показывает никаких признаков спада.

Хотя продажи Lada в России намного превысили продажи любого китайского бренда и выросли на 64,5% в марте и на 43,2% в годовом сопоставлении за первые три месяца, рост продаж некоторых китайских брендов был намного выше.

Бренд Haval компании Great Wall вместе с Geely и Chery достиг довольно близких результатов с продажами в марте 16 045, 15 004 и 13 159 автомобилей соответственно.

И Geely, и Chery на самом деле показали себя даже лучше, чем кажется на первый взгляд. В случае с Geely продажи Geely Belgee посчитаны отдельно, поскольку это совместное предприятие, которое, в основном, контролируется белорусским государственным автопроизводителем БелАЗ (51,5%) и Geely (33,5%), а остальная часть принадлежит другим китайским предприятиям.

У Chery также отдельно посчитаны ее бренды Exceed под номером 6, Omoda под номером 7 и Jetour под номером 10.

Самой большой неожиданностью в списке является результат Li Auto, бренда, который, как принято считать, работает только в Китае. В марте Ли продал в России 3617 автомобилей, что на 14 971% больше, чем в прошлом году, а в первом квартале – 8049 автомобилей, что больше на 19 532%.

Все указывает на то, что Россия останется ключевым экспортным рынком Китая и что продажи в РФ должны значительно вырасти по сравнению с прошлым годом и, вероятно, составят более миллиона проданных китайских автомобилей в 2024 году.

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Источник: mydrivers.com