Модели этого производителя в апреле резко подешевели — выгода до 250 тысяч рублей

Почти на все модели BAIC в апреле предлагаются прямые скидки до 250 тысяч рублей

На рынке России в настоящее время BAIC продает некоторые модели своих автомобилей с ощутимым дисконтом, который составляет от 6,8 до 9,1%. Речь идет о прямых скидках от автопроизводителя на некоторые модели 2023 года выпуска. Такой вывод сделали эксперты издания «Автоновости дня» в ходе проведенного мониторинга актуальных прайсов BAIC.

В частности, прямые скидки распространяются на четыре модели BAIC, среди которых седан U5 Plus, а также кроссоверы X3, X55, X7. Причем дисконт предлагается на все комплектации перечисленных моделей, выпущенных в 2023 году.

Самая большая выгода ждет покупателей «прошлогодних» BAIC X55 и X7, скидка на них достигает до 250 тыс. рублей. Паркетник BAIC X35 2023 года выпуска стал доступнее на 200 тыс. рублей, а на «прошлогодний» седан BAIC U5 Plus скидка минимальная – 150 тыс. рублей.

Цены на автомобили BAIC 2023 г. в. с учетом прямой скидки выглядят так:

BAIC U5 Plus – 1,895-2,065 млн рублей – скидка 150 тыс. рублей

BAIC X35 – 2-2,190 млн рублей – скидка 200 тыс. рублей

BAIC X55 – 2,7-3,0 млн рублей – скидка 250 тыс. рублей

BAIC X7 – 2,850 млн рублей – скидка 250 тыс. рублей.

Что касается цен на внедорожник BAIC BJ40 и новый кроссовер BAIC X75, продажи которого стартовали в марте 2024 года, на эти модели производитель не предложил прямую скидку.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автоновости дня