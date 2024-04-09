Регионы РФ предложат Путину свои планы создания автомобилестроительного кластера
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить к 1 августа текущего года предложения о создании автомобилестроительного кластера в Петербурге, Ленинградской и Калужской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Подготовить при участии правительства Санкт-Петербурга, правительства Ленинградской области и правительства Калужской области и представить предложения о создании автомобилестроительного кластера с учетом действующих в данных субъектах РФ преференциальных режимов», – говорится в тексте документа.
Кроме того, кабинет министров должен будет актуализировать перечни мероприятий по осуществлению дорожной деятельности. Речь идет о выделении из бюджета РФ в 2028-2030 годах до 90 млрд рублей Санкт-Петербургу для реализации второго, третьего и четвертого этапов проекта по строительству широтной магистрали скоростного движения.
Планируется, что объекты будут введены в эксплуатацию не позднее 2030 года. Все предложения по проекту глава государства должен получить к 1 августа, ответственность за исполнение поручения Путина возложена на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
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Источник: kremlin.ru