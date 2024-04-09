Новый кроссовер с полным приводом и 249-сильным мотором уже в РФ — что с ценами?

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Новый полноприводный кроссовер Jaecoo J8 заметили в автосалоне дилера в России

Продажи нового кроссовера Jaecoo на рынке России стартуют уже в апреле. Такой вывод сделали эксперты издания «Китайские автомобили» после того, как в одном из салонов официального дилера в Москве появился кроссовер J8. При этом на текущий момент официальной информации от Jaecoo о дате официального старта продаж и стоимости J8 пока нет.

«Выяснить это можно будет уже в течение месяца, так как старт официальных продаж Jaecoo J8, по информации «Китайских автомобилей», запланирован на 16 апреля. Кстати, согласно данным одного из наших источников в дилерском сообществе, начальная цена новинки составит около 4,5 млн рублей», – пишут эксперты издания.
Jaecoo J8
Jaecoo J8
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Длина автомобиля составляет 4,8 м, под капотом кроссовера турбированный мотор объемом 2,0 л мощностью 249 л.с. и крутящим моментом 385 Нм, работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. В стандартном оснащении – полный привод, но самая дорогая комплектация Supreme V получит две муфты привода задних колес вместо одной, что позволит использовать технологию управления вектором тяги.

В базовой комплектации у Jaecoo J8 заявлены: адаптивная подвеска и 20-дюймовые колеса, LED-фары с динамическим поворотниками, панорамная крыша, шесть подушек безопасности, набор водительских помощников, включая адаптивный круиз-контроль и систему экстренного торможения.

Jaecoo J8
Jaecoo J8

В салоне – двухзонный климат-контроль, обогреваемые, вентилируемые и электрорегулируемые сиденья, мультимедийная система с двумя 12-дюймовыми экранами и 12 динамиками. В более дорогой комплектации салон отделан натуральной кожей, передние сиденья оснащены функцией массажа, климатическая система имеет ароматизатор. Самая дорогая версия Jaecoo J8 будет отличаться только оригинальной системой полного привода.

На рынке России из линейки Jaecoo в настоящее время представлен только компактный кроссовер J7. Он предлагается с передним или полным приводом по цене от 3,339 млн до 3,749 млн рублей (без учета скидок).

Jaecoo J8
Jaecoo J8

Источник: китайские-автомобили.рф

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Jaecoo
Количество просмотров 2
09.04.2024
Фото:Jaecoo
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