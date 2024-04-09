Олдтаймер-Галерея 2024 покажет уникальные советские концепты!

На Олдтаймер-Галерею привезут концепты Лаура, Охта и Transstyle Cabrio

На грядущей выставке Олдтаймер-Галерея 2024 будут представлены советские конццепты Лаура, Охта и Transstyle Cabrio – об этом изданию «За рулем» сообщили организаторы мероприятия. Увидеть эти уникальные машины можно будет в экспозиции Музея автотранспорта Ленинграда.

Лаура

Сконструированная Геннадием Хаиновым и Дмитрием Парфеновым Лаура в середине 1980-х произвела сенсацию. Спорткар воплотил в себе передовые решения: передний привод, передняя подвеска McPherson и задняя независимая на косых рычагах, электроника, электроприводы, панель с россыпью кнопок... При этом движок – ВАЗ-2105, коробка – на основе ЗАЗ-968.

«Лаура нравилась всем. Даже Генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву: по его личному распоряжению была создана Ленинградская лаборатория перспективного макетирования легковых автомобилей при НАМИ, которая должна была создавать новые автомобили и вывести советский автопром в мировые лидеры», – говорят организаторы выставки.

Охта

Названный как река на северо-востоке Ленинграда, однообъемник Охта был спроектирован в рамках темы «Автомобиль 21 века». Тут тоже было немало передовых решений: однообъемный кузов со сферическими зеркалами, семиместный салон, и (внимание!) CAN-шина для управления электроникой.

«Автомобиль даже продували в аэродинамической трубе и довели коэффициент сопротивления Сх до 0,30. «Охту» даже возили на автосалон в Женеву в 1988 году, и она вошла в список десяти лучших концептов выставки!», – сообщается в описании к экспонату.

Transstyle Cabrio

Такой кабриолет родился силами кооператива Transstyle в 1992 году. Взяв за основу стандартную ВАЗ-2108, инженеры фактически «нарастили» на ней новый пластиковый кузов с подъемным тентом или стационарной жесткой крышей. Отчасти это стало «ахиллесовой пятой» проекта — тент и крыша удваивали цену машины.

«Кооператив Transstyle планировал наладить мелкосерийный выпуск таких кабриолетов, но руководство ВАЗа отказалось поставлять необходимые комплектующие. В итоге было собрано лишь два Transstyle Cabrio, один из которых дожил до наших дней», – замечают авторы экспозиции.

Выставка «Олдтаймер-Галерея» пройдет с 12 по 14 апреля в КВЦ «Экспофорум» (Санкт-Петербург), все подробности уже есть на сайте организаторов.